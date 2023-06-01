いま注目の女性コーチによるレッスン。多くのプロに指導を受けてきており、自身もオンラインレッスンも行っている幡野夏生プロが読者の悩みに答えます。 【お悩み】練習の質を上げたい！ 練習場では、ドライバーからアプローチまでまんべんなく打って終了。疲労感はあるけど満足感をあまり感じませんが、きちんと上達していますかね？ 【Natsuki's解決法】「形」と「実戦を意識する」を分けて練習しま