新規開業の室井潔師（50）が福島3Rのサフランルージュで初勝利を挙げた。JRA17戦目での勝利に室井師は「1つ勝ちたいという思いはあったが、この世界で1つ勝つことは難しいと分かっていたので、自分の中でも焦らないようにと思っていた。スタッフの方が経験もあり落ち着いてしっかりやってくれたので、そのおかげかなと思う」と周囲のサポートに感謝した。