「日本ハム３−６ソフトバンク」（１１日、エスコンフィールド）ホームランの威力を思い知らされる側になった。日本ハムは効果的な２発に沈められ、連勝は２でストップ。ソフトバンク戦開幕４連敗は、０２年以来２４年ぶりだ。新庄剛志監督は広報を通じ「向こうは主役が打って、こっちは主役が打てなかった。こんな日もある」とコメントした。初回に矢沢が先頭打者弾。今季チーム２５本塁打目で先制も、エース伊藤が開幕戦に