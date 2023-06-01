テレ東では、4月19日（日）夜7時50分から「家、ついて行ってイイですか？」【★祝ゴールデン10周年！桜の下で涙と笑いの2時間SP】を放送！この記念すべき回のゲストには、4月17日（金）夜9時スタートのドラマ9『刑事、ふりだしに戻る』に出演する生瀬勝久と、番組をほぼ毎週見るほどの大ファンだという上白石萌歌を招き、笑いあり涙ありの濃密な2時間スペシャルでお届けします！【動画】「家、ついて行ってイイですか？」最新回そ