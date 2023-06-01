＜マスターズ3日日◇11日◇オーガスタ・ナショナルGC（ジョージア州）◇7565ヤード・パー72＞海外男子メジャー初戦の第3ラウンドが進行している。シェーン・ローリー（アイルランド）が6番パー3（190ヤード）でホールインワンを達成した。【動画】パトロン大興奮！ホールインワンの瞬間アイアンで放った一打は、ピンに向かって一直線。手前3メートルほどに着弾すると、そのままカップインした。パトロンの大歓声を受けて、ロー