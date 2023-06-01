2番人気チャリングクロス（牡＝奥村武、父キタサンブラック）が3番手から押し切った。先週の大阪杯を制したクロワデュノールの全弟が素質の片りんを見せた。テン乗りの横山武は「血統馬らしくいい背中をしている。緩い中でも瞬発力勝負で勝てたことは、今後に向けて大きい」と好ジャッジ。一方、奥村武師は「切れ味勝負は分が悪いと思っていたけどある程度ペースが流れたし、しっかり脚を使ってくれた」と回顧した。