◆ＪＥＲＡセ・リーグ巨人２―３ヤクルト（１１日・東京ドーム）最高の笑顔がはじけた。東京Ｄのダイヤモンドを初めて一周した山瀬慎之助捕手（２４）は、ベンチで待つ阿部監督と力強くハイタッチを交わした。「だいぶ遅いな、と思います」。高卒７年、３３打席目で飛び出したプロ１号。阿部慎之助にあやかって名付けられ、星稜時代はＬＩＮＥのテーマ曲に指揮官の現役時代の登場曲「Ｓｅｐｔｅｍｂｅｒ」を選んだ男が、憧れ続