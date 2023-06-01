◇セ・リーグ広島3―4DeNA（2026年4月11日横浜）広島・大盛の勢いが止まらない。「1番・中堅」で7試合連続先発出場し、東から2安打1打点。初回の先頭で初球を左前に運ぶと、3回2死二塁でも初球のツーシームを中前先制打だ。「初めての得点圏だったし、（初回に）1本出て気持ち的にも楽だったので、思い切っていけた。うまく対応することができた」リードオフマンを務め、堂々の打率.370。新井監督は「ずっといいね。