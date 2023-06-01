◇セ・リーグ広島3―4DeNA（2026年4月11日横浜）広島・高はわずか7球で7回1イニングを打者3人で斬った。プロ初登板だった24年10月5日のヤクルト戦以来、2年ぶりの中継ぎだったが「一人一人、一球一球を大事に投げた」とコメント。「上で必要とされるなら、先発中継ぎにこだわらず、しっかり抑えていきたい」とリリーフ起用でも全力投球を誓った。