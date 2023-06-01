◇セ・リーグ広島3―4DeNA（2026年4月11日横浜）広島の新外国人ターノックが4回9安打4失点で来日初黒星を喫した。味方が1点を先制した直後の3回、1死から牧の遊撃内野安打を起点に長短6安打を許し、一挙4失点。打線が坂倉の2ランで追い上げても届かず、2連敗で借金1を抱えた。「ボールが真ん中に集まったところを逃さず打たれた感じ」と新井監督。過去2戦は勝ち投手の権利を得ながら救援陣が逆転されており、白星が遠