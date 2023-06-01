◇パ・リーグオリックス4―11楽天（2026年4月11日楽天モバイル）オリックス先発の九里が3回2/3を被安打9の5失点で降板。昨季は先発で4回降板が2度あったが、広島から移籍後では最短となった。楽天には開幕2戦目の3月28日に12三振を奪い完封していたが「先発ピッチャーとしての役割を果たすことができず申し訳ないです」と肩を落とした。救援陣も踏ん張れず、早くも今季3度目の2桁失点。岸田監督は「（九里は）風も強か