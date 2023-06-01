◇セ・リーグ広島3―4DeNA（2026年4月11日横浜）広島・坂倉将吾捕手（27）が、11日のDeNA戦（横浜）で反撃の今季1号2ランを放った。「7番・捕手」で先発し、3点を追う7回に難敵・東のスライダーを右翼ポール際へ運んだ。近況は打撃が低調で、4試合17打席ぶりの安打が待望の一発。試合は3―4で敗れたものの、新井貴浩監督（49）は「きっかけにして（状態を）上げていってくれたら」と期待した。高々と舞い上がった打球は