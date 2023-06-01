少食おじさんの博多華丸・大吉が、ただただ食べたい丼か麺を探す街ブラ番組『華丸丼と大吉麺』 ©️ABCテレビ 12日（日）は、先週に引き続き沼津港周辺で丼麺探し。先週は、今週のゲストのために（という口実で）海鮮丼を避け、「かもめ丸」さんで浜焼きを堪能した華大。大吉がロケ当日に55歳の誕生日を迎えたため、コンビで祝杯も交わした。大好物のアワビ&日本酒を味わった大吉は、カニの甲羅グラタンをほじく