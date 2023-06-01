「ダウンタウン」浜田雅功（62）と俳優の竹中直人（70）が、11日放送のMBSテレビ「ごぶごぶ」（土曜後1・54）に出演し、酒を飲むようになった年齢で盛り上がった。浜田から「お酒は飲みます？」と聞かれた竹中は「飲む」と答え「47歳からだよ。飲めるようになったの」と明かした。すると、浜田も「遅かったんですね。僕60からです」と答えたもの。竹中は「本当！？それまで飲めなかったんだ！結構衝撃受けた」と驚き「何がき