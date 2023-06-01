◇春季高校野球神奈川大会3回戦慶応7―3法政二（2026年4月11日相模原ギオン）来秋ドラフト候補の慶応の右腕・湯本琢心（たくみ＝2年）が「2番・DH兼投手」の通称・大谷ルールで出場した。自己最速を1キロ更新する146キロをマークした直球を軸に5回を3安打無失点。打っては5回に公式戦初本塁打となる右越え3ランなど3安打4打点をマークし「小さい頃から大谷翔平さん（ドジャース）に憧れていたので二刀流はこれからも