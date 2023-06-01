◇セ・リーグ広島3―4DeNA（2026年4月11日横浜）雨で先発機会が流れ、中継ぎ待機した広島・岡本が昨季の持ち場で好投した。2番手として5回から救援。6回1死から三森に右前打を許しても巧みなけん制で刺し、2イニングを打者6人で無失点に抑えた。2日ヤクルト戦で先発して以来の登板だったが、「（雨で先発が）飛んだり、リリーフになったり、気持ち的に難しかったけど、しっかり入っていけた」と汗を拭った。新井監督は