◇セ・リーグ中日3―9阪神（2026年4月11日バンテリンD）中日は2連敗を喫し、2年連続で開幕から5カード連続勝ち越しなし。両リーグ最速となる10敗に到達した。「（本塁打が）うちだけ出て、相手に出ないわけではないから。それは、しょうがない」。こう井上監督は振り返ったが、“地の利”を逆手に取られた。大野が、森下の決勝ソロなど新設の「ホームランウイング」へ2被弾4失点で今季初黒星。7回には2番手・仲地も佐