《福島競馬出来事＆制裁》【過怠金】▽9R…小崎1万円（4角外斜行）▽11R…中井3万円（直線外斜行）【戒告】▽2R…石田（ムチの使用法）▽3R…野中（直線外斜行）▽5R…横山琉（4角外斜行）▽10R…丸田（直線外斜行）