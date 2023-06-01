開催：2026.4.12 会場：シチズンズバンク・パーク 結果：[フィリーズ] 4 - 3 [Dバックス] MLBの試合が12日に行われ、シチズンズバンク・パークでフィリーズとDバックスが対戦した。 フィリーズの先発投手はタイワン・ウォーカー、対するDバックスの先発投手はブランドン・ファットで試合は開始した。 1回表、1番 ケテル・マルテ 3球目を打って右中間スタンドへのホームラン