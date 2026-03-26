開催：2026.4.12 会場：コメリカ・パーク 結果：[タイガース] 6 - 1 [マーリンズ] MLBの試合が12日に行われ、コメリカ・パークでタイガースとマーリンズが対戦した。 タイガースの先発投手はケーシー・マイズ、対するマーリンズの先発投手はジェーソン・ジャンクで試合は開始した。 1回裏、3番 コルト・キース 2球目を打ってレフトへのタイムリ