春の陽気に誘われ、人々の花見に対する熱気も高まっている。中には「春に最初に咲く花の多くが黄色い」と気づく人もいるかもしれない。この一見すると偶然に見える現象の裏には、植物が数億年にわたる自然の進化の中で形成してきた一連の生存戦略が隠されている。人民日報が伝えた。北京市園林緑化科学研究院の上級エンジニア・趙世偉（ジャオ・シーウェイ）氏によると、黄色い花は昆虫をより効果的に引き寄せ、受粉を促すことがで