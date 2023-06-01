《阪神競馬出来事＆制裁》【競走除外】▽4R…サトノアグード（馬場入場後に右前肢ハ行）【過怠金】▽4R…池添1万円（直線内斜行）▽6R…角田1万円（3角内斜行）▽8R…坂井1万円（直線外斜行）【戒告】▽6R…岩田望（3角内斜行）