タレントで女優のファーストサマーウイカ（35）が8日に放送された日本テレビ系「上田と女が吠える夜」（火曜後9・00）に出演。サシで8時間も立ち飲みするほど意気投合しているという、意外な「芸人の妻」の存在を明かした。この日のトークテーマは「LINE友だち1000人vs10人生態調査SP」。社交的なタイプと、人との関係を極力、遮断したいタイプがそれぞれの主張を繰り広げた。「ゲームで広がる交友関係」の話題から、ウイ