J2新潟は12日にアウェーで高知と対戦する。11日は聖籠町のアルビレッジで最終調整を行った。チームは2月に開幕した特別大会の前半の9試合を終え西A組の4位。さらに上位を目指す上で攻撃の質の向上は急務であり、鍵を握る一人がFW若月大和（24）だ。キャンプから積み上げてきた強度の高い守備から素早い攻撃を見せ、チームに3試合ぶりの得点をもたらす。前半戦を終えて粘り強い守備が浸透し、ビルドアップも少しずつ共通理解が