タレントの長嶋一茂（60）がテレビ朝日系で26日放送の料理バトル番組「CHEF―1グランプリ2026」（後6・30）で、「国民代表審査員」を務める。同大会は40歳以下の料理人が競い合うもので、今回は令和の「新・定番」を生み出すことをテーマに勝負が展開される。一茂は芸能界きっての食通として知られ、どのような判定をするのか注目が集まる。前回大会に引き続き、上沼恵美子（70）とGACKT（52）も一茂と同じく審査員として参