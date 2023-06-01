◇東京六大学野第1週第1日明大3―2東大（2026年4月11日神宮）開幕し、1回戦2試合が行われ、2季連続優勝を狙う明大は、3―2で東大に競り勝った。明大は2―2の8回に1番・岡田が決勝の中犠飛。何とか開幕戦をものにした。開幕投手に指名された3年生右腕の湯田が6回6安打無失点、8奪三振。白星には届かなかったが、リーグ戦初登板で好投し「準備はできていた。ゾーンの中で勝負ができました」と振り返った。仙台育英（宮