高市首相が、情報機関の改革を進めている。司令塔となる「国家情報会議」や「国家情報局」を創設する法案を今国会で成立させ、夏頃に実現させる方針だ。インテリジェンス（情報収集、分析）と呼ばれる情報活動の実態はどうなっているのか。各省庁が独自活動「縦割り」弊害第２次世界大戦後、日本政府には米中央情報局（ＣＩＡ）のような強力な対外情報機関は設けられてこなかった。戦前の特高警察や憲兵による言論弾圧の記