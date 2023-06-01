新潟アルビレックスBBは11日、新潟県長岡市内のアオーレ長岡で三重に85―70で勝利した。途中出場のPG長尾光輝（26）が今季最多の20得点と奮闘した。順位は5位のままで残りは3試合。プレーオフ準々決勝のホーム開催権をゲットできる4位の岡山とは2・5ゲーム差と厳しい状況は変わらないが、最後の最後まで諦めない。もう一つも落とせないという重圧か、最下位の三重を相手に序盤は苦しんだが、何とか押し切った。鵜沢潤監督は「