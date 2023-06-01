ＳＮＳ上で、日本のアニメや漫画の主人公らにそっくりのキャラクターが登場する偽動画の投稿が横行している。著作権法で定められた著作権者の許諾を得ず、生成ＡＩ（人工知能）を使って第三者が作ったとみられる。単に面白半分で投稿したのか、あるいは動画の閲覧数を稼いで収益を得ようとしたのかは判然としない。いずれにしても、作者が時間と労力をかけた著作物を、第三者が勝手に加工して投稿することは許せない。放置す