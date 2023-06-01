他国の脅威から国民生活を守るには、外交努力を尽くし、防衛力を強化することが欠かせない。同時に、万一の武力攻撃に備えて避難施設を確保しておくことも行政の責任だ。有事の避難先となるシェルターの整備を急ぎ、国民保護の体制を充実させていかねばならない。政府が、ミサイル攻撃による爆風などから身を守るための「緊急一時避難施設」（シェルター）に関する基本方針を決定した。シェルターの確保は、２００４年に成