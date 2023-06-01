声と言葉に関する科学を追求する日本音声言語医学会が主催する総会および学術講演会が10月23、24の両日に国際医療福祉大学の東京赤坂キャンパスで開催される。71回目となる今回は、医師の渡邊雄介氏が会長を務め、テーマは「エンターテイメントと音声言語医学」。渡邊氏は数多くのアーティストの喉のケアを担当している。その中から歌手の鈴木雅之（69）とFRUITSZIPPERの鎮西寿々歌（27）、櫻井優衣（26）、月足天音（26）が、