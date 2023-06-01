ソフトバンクとＮＥＣ、ホンダ、ソニーグループの４社が中核となり、国産ＡＩ（人工知能）を開発する新会社を設立したことが分かった。ソフトバンクとＮＥＣがＡＩの基盤モデル開発を手がけ、ホンダとソニーは開発したＡＩを自動車やロボット、ゲーム、半導体などの分野に活用する方向だ。日本を代表する企業が結集して大規模な国産ＡＩを開発し、利用する体制を整え、先行する米国や中国を追い上げる。新会社の社名は「日本