巨人・坂本勇人内野手（３７）は１１日のヤクルト戦（東京ドーム）で今季１号ソロを放ち、通算３００号に王手をかけた。待望の一発だった。この日「６番・三塁」で６試合ぶりに先発出場した坂本。２点ビハインドで迎えた７回の第３打席、二死無塁で打席に立つと、相手先発・山野が投じた１４６キロの初球からバットを振り抜いた。打球はバックスクリーン左へ。開幕からここまでわずか１安打と苦戦していたチーム最年長の豪快弾