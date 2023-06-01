先月末にＮＨＫを退局した和久田真由子アナウンサー（３７）が１０日、日本テレビの新報道番組「追跡取材ｎｅｗｓＬＯＧ」（土曜午後１０時）でメインキャスターを務めることが発表された。初回は２５日。同局の森圭介アナウンサーも出演する。番組タイトルにある「ＬＯＧ」は記録という意味。記者の取材過程を伝えることで、既存の報道番組と一線を画す。同時間帯で強力ライバルとなるのは、ＴＢＳのエース・安住紳一郎ア