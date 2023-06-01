女子ゴルフの渋野日向子（２７＝サントリー）が?バウンスバック力?低下の理由を明かした。渋野は国内女子ツアー「富士フイルム・スタジオアリス女子オープン」２日目（１１日、埼玉・石坂ＧＣ＝パー７２）、７４とスコアを落とし、通算３オーバーの６７位で予選落ちを喫した。この日のラウンド後、クラブハウスでジュニアゴルファー５人との交流イベントを行い、その一人からボギーからの立て直しについて質問を受けると、こ