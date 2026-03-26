【GU（ジーユー）】と【rokh（ロク）】のコラボコレクションに、待望の新作が登場。ラインナップの中でも編集部がとくに注目したのが、高見えして大人世代も着こなしやすいワンピースです。立体的なフラワー柄がおしゃれなワンピやAラインの美シルエットワンピなど、おすすめアイテムの魅力に迫ります。 表情豊かな花柄ジャカードワンピ 【GU】「スモッキングワンピース by rokh」\