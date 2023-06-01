ドイツ紙が報道海外サッカーのドイツ1部ブンデスリーガ・マインツの25歳MF佐野海舟への評価が急上昇している。森保ジャパンでも主力として台頭するなど成長。ドイツメディアは移籍金が6000万ユーロ（約112億円）以上になると報じている。ドイツのスポーツ総合サイト「SPOX」は「ダントツの史上最高移籍金額に！マインツ、MFの要で大金を手にすることになるか？」との見出しで記事を掲載。同国の大衆紙「ビルト」の報道として