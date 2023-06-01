◆ＪＥＲＡセ・リーグ巨人２―３ヤクルト（１１日・東京ドーム）巨人の坂本勇人内野手（３７）が節目の３００号本塁打に王手をかけた。２点を追う７回２死、ヤクルト・山野から中越えに豪快な今季１号ソロ。不振に苦しんでいたが、２１打席ぶりの安打が通算２９９号となった。１９年連続アーチは球団２位タイ。新外国人ブライアン・マタ投手（２６）は来日初登板初先発で、５回２失点の粘投も初黒星。１点及ばず今季初の３連勝