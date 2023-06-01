８試合が行われ、昇格チーム同士の激突で、水戸が、千葉にＰＫ勝ちし、４日の鹿島戦に続き、Ｊ１のオリジナル１０クラブに連勝した。２戦連続のＰＫ勝ちで、名産品の納豆のごとく粘り強さを示した。西で首位の神戸は名古屋に３―２で競り勝ち、京都は岡山に５―１で快勝。広島は清水と１―１で突入したＰＫ戦を５―４で制し、連敗を４で止めた。Ｃ大阪はＧ大阪とのダービーを１―０で制し、福岡は長崎を１―０で破った。東でＦＣ