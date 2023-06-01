ＷＢＣ世界バンタム級挑戦者決定戦で、同級２位の那須川天心（２７）＝帝拳＝が元世界２階級制覇王者で同級１位のフアンフランシスコ・エストラダ（３５）＝メキシコ＝を９回終了ＴＫＯで破り、ＷＢＣ王者への挑戦権を獲得した。昨年１１月２４日にＷＢＣ同級王座決定戦で井上拓真（３０）＝大橋＝に、初黒星の判定負けを喫して以来５か月ぶりの再起戦を、５試合ぶりのＫＯ勝利で飾った。元ＷＢＣ世界バンタム級王者の山中慎介氏