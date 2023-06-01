タレントの長嶋一茂が、料理人ナンバー１を決めるＡＢＣテレビ・テレビ朝日系「ＣＨＥＦ−１グランプリ」（２６日、後６時半）の国民代表審査員を務めることが１２日、発表された。「離乳食はフグ。母乳の代わりに白子を絞って飲んだ」と豪語する芸能界きっての食通として知られ、食へのこだわりも強い一茂。忖度（そんたく）なし、歯に衣（きぬ）着せぬストレートな意見を交え、どのような判定をするか注目される。また、上沼