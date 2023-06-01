◆パ・リーグ楽天１１―４オリックス（１１日・楽天モバイル）オリックス・麦谷が、東北の大空に快音を響かせた。代打で出番が巡ったのは１―９の８回無死一塁。同学年の楽天・内に２球連続空振りで追い込まれても積極性を失わず、３球目の直球を左翼ホームランゾーンに運んだ。今季初安打が反撃の１号２ラン。仙台市出身の左打者は「率直にうれしい」と、初のがい旋弾をかみ締めた。２４年のドラフト１位で入団したが、試合