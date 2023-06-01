◆ＪＥＲＡセ・リーグＤｅＮＡ４―３広島（１１日・横浜）イレギュラーな出番でも、リズムを乱すことはなかった。広島・岡本が５回から２イニングを１安打無失点。４回までに９安打を放ったＤｅＮＡ打線の勢いを止めた。急きょの中継ぎ登板を「少し気持ちは難しかったところもありますが、最終的には、しっかりした気持ちで入れた」とこなし、終盤勝負に持ち込んだ。本来は先発の一角。９日に登板予定だったが、雨天中止で１