◆ＪＥＲＡセ・リーグ中日３―９阪神（１１日・バンテリンドーム）中日のドラフト６位・花田がプロ１号を放った。０―２の３回２死。伊原の１４４キロ直球を、右翼ホームランウイングに運んだ。チームのテラス席１号。大阪桐蔭の卒業生は「バットに乗ってくれた。うれしかった。長打を売りにしているので、もっと打てるように頑張りたい」と笑った。登場曲は、大阪から応援に駆けつけた母が好きな「ＤＲＥＡＭＳＣＯＭＥ