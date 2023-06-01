◆ＪＥＲＡセ・リーグ中日３―９阪神（１１日・バンテリンドーム）狭くなったバンテリンＤに感謝、感謝の大勝やで！阪神・佐藤輝明内野手（２７）も恩恵を受けた。４―１の７回１死一、二塁。仲地の直球に少し詰まったが、今季から新設の右中間ホームランウイングに到達する２号３ランとなった。９回には“ラッキーゾーン”を必要としない、バックスクリーン直撃の今季初２打席連発３号２ラン。昨季より「楽に（打席に）立て