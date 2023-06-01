◆ＪＥＲＡセ・リーグ中日３―９阪神（１１日・バンテリンドーム）１３年ぶりとなる両リーグ最速の１０敗目を喫し、借金は今季ワースト７に膨らんだ。これで２年連続で開幕から５カード連続勝ち越しなしの惨状となった。中日・井上一樹監督は「黒星ばかりになると、世間も『何しているんだ』ってなる。道が開かれると信じてやっていくしかない」と、自身に言い聞かせた。バンテリンＤでの１試合３被弾以上は、２４年６月２９