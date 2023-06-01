◆パ・リーグ日本ハム―ソフトバンク（１１日・エスコンフィールド）魂を込めた１５２キロの直球にバットは動かなかった。ソフトバンク・上沢が４点リードの７回２死満塁でレイエスを見逃し三振に仕留め、史上２３人目の１２球団勝利を達成した。「北海道はキャリアをスタートした場所。感謝の気持ちを込めながらマウンドに上がりました。１２球団から勝つことができてうれしい」と、９４６日ぶりに登板した、かつての本拠地・