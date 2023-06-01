音声医学の第一人者として知られる国際医療福祉大学東京ボイスセンター長の渡邊雄介医師が会長を務める「第７１回日本音声言語医学会総会・学術講演会」が東京・赤坂の同大学で１０月２３、２４日に開催される。「エンターテイメントと音声言語医学」がテーマで、歌手、声優、俳優ら「声のプロフェッショナル」のパフォーマンス向上や、職業特有の疾患に対するリハビリ・治療に深く焦点を当てる内容。ポスタービジュアルは「呪