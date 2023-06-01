料理人ＮＯ１を決める年に一度のＡＢＣテレビ・テレビ朝日系の特番「ＣＨＥＦ―１グランプリ２０２６」（２６日・後６時３０分）の国民代表審査員に、タレントの長嶋一茂が加わることが１２日、決定した。上沼恵美子、ＧＡＣＫＴとタッグを組む。一茂は「離乳食はフグ。母乳の代わりに白子を絞って飲んだ」と言ってのけるほどの、芸能界きっての食通。長年同局の「上沼恵美子のおしゃべりクッキング」に出演して料理を見極める