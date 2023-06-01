10月23日、24日に東京・国際医療福祉大学東京赤坂キャンパスにて『第71回日本音声言語医学会総会・学術講演会』が開催される。【画像】『呪術廻戦』作者・芥見下々氏が手がけた『第71回日本音声言語医学会総会・学術講演会』ポスター日本音声言語医学会は1956年に耳鼻咽喉科医を中心に発足し、創立当初から音楽への造詣が深い医師たちが関わってきた。声帯（喉頭）、咽頭、舌、鼻腔といった発声器官を中心に、医師だけでなく言